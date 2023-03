Arbeitsniederlegung in Krefeld Trotz Warnstreik: Notwendige OPs in der Helios-Klinik

Die Gewerkschaft Verdi hatte für Freitag, 31. März, die Beschäftigten der Krefelder Helios-Kliniken erneut zu einem Warnstreik aufgerufen. Betroffen waren laut Verdi-Bezirksgeschäftsführer Dominik Kofent die beiden Standorte in Hüls und in der Innenstadt. Es seien am Vormittag gegen neun Uhr wieder mindestens 250 Streikende vor die Fabrik Heeder gezogen, sie haben dort ihrem Unmut lautstark Luft gemacht. Die Beschäftigten der Kliniken hielten die Gesundheitsversorgung teilweise unter widrigsten Umständen am Laufen, ihr unermüdlicher Einsatz müsse honoriert werden, auch finanziell, ergänzt der Gewerkschafter.