Erstes Sinfoniekonzert der Saison 2020/21 in Krefeld : Sinfoniker begeistern zum Auftakt der Saison trotz Corona-Auflagen

GMD Mihkel Kütson in Aktion. Foto: Gemeinschaftstheater Krefeld-Mönchengladbach/Matthias Creutziger

Krefeld „Wir holen raus, was unter Beachtung sämtlicher Auflagen geht und landen bei 40 Musikern plus zwei Solisten und einem Dirigent“, freut sich Eva Ziegelhöfer, Konzertdramaturgin der Niederrheinischen Sinfoniker.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Gabriele M. Knoll

Endlich ist es wieder möglich! Die Niederrheinischen Sinfoniker können auch in Zeiten der Corona-Pandemie ein Konzert im großen Rahmen geben. „Wir holen raus, was unter Beachtung sämtlicher Auflagen geht und landen bei 40 Musikern plus zwei Solisten und einem Dirigent“, freut sich Eva Ziegelhöfer, Konzertdramaturgin der Niederrheinischen Sinfoniker.

Am Dienstagabend fand das erste Sinfoniekonzert der Saison 2020/21 im Seidenweberhaus statt. Da sammelt gleich hinter dem Eingang eine Mitarbeiterin des Theaters die erforderlichen Anwesenheitszettel jedes Besuchers ein. Gedränge vor der Garderobe mit Problemen um den gebotenen Abstand kann es nicht geben, denn sie ist geschlossen. Dafür gibt es eine Etage höher eine unnötig lange Schlange vor dem Tisch, an dem die Programmheftchen verkauft werden. Vor Corona erledigten dies immer zwei Personen, doch jetzt ist es nur eine Mitarbeiterin des Theaters.

Im großen Saal sind die Plätze und Reihen eindeutig markiert, die wegen der Abstandsregeln und für den Einbahnverkehr Richtung Ausgang frei gehalten werden müssen. Auf der Bühne sind die Stühle weiter auseinander gestellt und vor zwei Reihen stehen Plexiglasscheiben hinter den Notenständern. Dies sind die Plätze für die besonders intensiv und weit Aerosole ausstoßenden Bläser. Von zwei Ebenen und über die Treppen an beiden Seiten der Bühne betreten die Orchestermitglieder ihre Arbeitsplätze. Dirigent GMD Mihkel Kütson fasst die Stimmung auf der Bühne und im Saal zusammen: „Ich höre am Applaus, dass Sie sich freuen! Wir auch!“ Und er erinnert daran, dass es seit dem letzten Konzert fast sechs Monate her sind, und dass er sich freue, dass ihm sein Frack noch passe.

Das Programm beginnt mit der Sinfonie concertante für Violine, Viola und Orchester in Es-Dur KV 364 von Wolfgang Amadeus Mozart. Die beiden Soloparts haben Mitglieder der Niederrheinischen Sinfoniker übernommen: Philipp Wenger, Erster Konzertmeister und Albert Hametoff, Solobratscher des Orchesters. Die Klänge schmeicheln dem Ohr und der Seele besonders nach dem halben Jahr Pause. Ein eingespieltes Team schafft ein Klangerlebnis, das alle Entzugserscheinungen auf schönste Weise therapiert. Ein gut gewählter Einstieg in die besondere Konzertsaison!

Im Beethovenjahr darf natürlich gerade im Rheinland ein Werk des Jubilars nicht fehlen. Da wäre die neunte Sinfonie oder zumindest ihre „Ode an die Freude“ eine passende Wahl gerade für ein erstes Konzert in Corona-Zeiten gewesen, aber die Menge an Akteuren, die es dafür braucht, sind aktuell verboten.

Doch mit der 6. Sinfonie von Ludwig van Beethoven hat man eine nicht minder gute Wahl getroffen. Die heiteren Empfindungen, die Naturidyllen, das Feiern der Landleute draußen, das nur kurz von Gewitter und Sturm unterbrochen wird und sich wieder in Wohlgefallen und Harmonien auflöst, sind Stimmungen, die auch zu diesem Abend wunderbar passen.

Als feine und ausdrucksstarke Tongemälde, vom zarten Aquarell bis zum pastos aufgetragenen Ölgemälde, präsentieren die Niederrheinischen Sinfoniker die einzelnen Sätze. Anschaulicher kann man die Satzbezeichnungen nicht umsetzen. Besonders ihre Interpretation von Gewitter und Sturm sind exzellent. Natürlich löst sich musikalisch alles in Wohlgefallen auf und hinterlässt eine angenehme Stimmung im Saal. Fast die Länge eines weiteren Satzes haben Applaus und andere Beifallsbekundungen in den Stuhlreihen unten im Saal wie auf der Bühne. Freude überall! Die Realität holt manche dann im Treppenhaus an den Aufzügen ein; zwei Mitarbeiter an den Aufzügen sorgen dafür, dass nur zwei Personen in einen Aufzug einsteigen.