Konzerte in Krefeld: Herrliches Dvorak-Klaviertrio begeistert

Konzerte in Krefeld

Krefeld Sein Werk „Peperikoana“ hat der 1976 geborene bulgarische Komponist Marek Diakov dem Trio Image gewidmet. Es war nicht die einzige Klangperle, die das Publikum auf Burg Linn erlebte.

Langzeitplanung ist gut, sofern Flexibilität nicht ausgeschlossen wird. So war es auch bei der Serenade in Burg Linn zu erfahren. Das Trio Image, zum dritten Mal erfolgreich in Krefeld zu Gast, hatte vor einem Jahr ordnungsgemäß sein Programm fürs Konzert eingereicht. Dann kam für die Musiker eine CD-Aufnahme dazwischen, und es lag nahe, die Werke von Einspielung und Konzert zu koordinieren. Aber bei der einen Änderung blieb es nicht, kurzfristig gab es ein anderes CD-Programm als geplant. Da musste das Programm fürs Konzert noch einmal geändert werden.