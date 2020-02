Gesundheit : Trinkwasser in Hüls: Weiter vorsichtig sein

Betroffen von möglicherweise mit Enterokokken belastetem Trinkwasser ist das dunkel gekennzeichnete Gebiet. Die Bakterien sind am Mittwoch an einer Messstelle in sehr geringer Dosierung gefunden worden; weitere Gegenproben seien ohne Befund geblieben, teilten die Stadtwerke gestern Abend mit. Foto: SWK Krefeld

Krefeld Zwar wiesen neue Proben keinen Befund mehr von Enterokokken-Bakterien auf; dennoch empfiehl das Gesundheitsamt der Stadt den Hülsern, weiter nur abgekochtes Trinkwasser zu benutzen.

Noch keine Entwarnung beim Trinkwasser für Hüls: Wie die Stadtwerke am Donerstagabend mitgeteilt haben, sind erneute Proben zwar ohne Befund geblieben, es wurden also bei Zweitproben keine Enterokokken-Bakterien oder andere mikrobiologische Auffälligkeiten mehr festgestellt. Trotzdem raten Gesundheitsamt und NGN vorerst noch davon ab, das Trinkwasser in Hüls wie gewohnt zu verwenden. Vor einer endgültigen Freigabe wollen NGN und Gesundheitsamt im Zuge eines engmaschigen Monitorings durch weitere Proben über das Wochenende die Trinkwasserqualität im Hülser Netz nochmals sehr gründlich untersuchen. Bis dahin empfiehlt das Gesundheitsamt für den Stadtteil Hüls rein vorsorglich, weiterhin kein Leitungswasser zu trinken beziehungsweise das Wasser vor Gebrauch abzukochen.

In abgekochtem Zustand könne das Wasser dann zur Zubereitung von Essen, zum Abwaschen von Lebensmitteln wie Salaten, Gemüse und Obst, zum Zähneputzen oder für medizinische Zwecke wie zur Reinigung von Wunden oder Nasenspülung verwendet werden. Zum Duschen oder Waschen kann das Wasser weiterhin verwendet werden. Auch der Gebrauch von Spül- oder Waschmaschine ist sicher. Wo genau die mit Enterokokken belastete Probe herstammt, steht nach Auskunft einer SWK-Sprecherin noch nicht fest. Die Untersuchungen dazu dauern an.

Info Trinkwasser in Krefeld Trinkwasser wird in Krefeld an sieben Anlagen mit mehr als 40 Brunnen aus Grundwasser gewonnen und in den Wasserwerken Gladbacher Straße und In der Elt zu Trinkwasser aufbereitet. Die Stadtwerke beliefern rund 220.000 Menschen in einem Umkreis von 137 Quadratkilometer mit einer Wassermenge von rund 13 Millionen Kubikmeter Wasser pro Jahr. Das Leitungsnetz hat eine Länge von 863 Kilometern. Härte Das Wasser wird aus 100 Meter tiefen Brunnen gefördert. Die Stadtwerke haben im Jahr 2013 rund 14 Millionen Euro in zwei Wasserenthärtungsanlagen investiert. Das Wasser in Krefeld ist seitdem von rund 20 auf 13 Grad deutscher Härte zurückgegangen.

Die Stadtwerke betonen, dass eine mögliche Enterokokken-Belastung und die weiteren Untersuchungen sich ausschließlich auf den Stadtteil Hüls beziehen. „Leider traten in den sozialen Medien Gerüchte auf, dass das Trinkwasser in ganz Krefeld befallen sei“, hieß es, dies sei zu keiner Zeit der Fall gewesen. Eine Verbindung des Hülser Wassernetzes zu anderen Stadtteilen habe es nicht gegeben; die Netze seien mit Schiebern voneinander getrennt, erläuterte ein SWK-Sprecher auf Anfrage. Der Schieber sei geschlossen gewesen. Auch den bei Facebook geäußerten Verdacht, die Verunreinigung sei bereits seit mehr als einer Woche bekannt, wies die SWK-Sprecherin zurück. Die belastete Probe sei demnach am Mittwoch aufgefallen; man habe sofort reagiert und das Gesundheitsamt informiert und die vorsorgliche Warnung der Bevölkerung herausgegeben.

Zum Vorgehen: Täglich werden dem Wassernetz eine Fülle von Routineproben entnommen. Der erhöhte Wert sei am Mittwoch an einer einzigen Messstelle aufgetreten; daraufhin seien an strategischen Punkten des gesamten Hülser Netzes Gegenproben genommen worden. Die Proben brauchen 24 bis 28 Stunden, bis Bakterienkulturen aussagekräftig sind.

Medizinisch sind die Enterokokken in Hüls nach Einschätzung des Gesundheitsamtes keine Gefahr. „Wir haben sechs Bakterien auf 100 Milliliter Wasser gefunden. Das ist eine sehr geringe Zahl“, erläuterte Agnes Courth, Leiterin des Fachbereichs Gesundheit, „bei abwehrgesunden Menschen stellt das praktisch keine Gefahr dar.“ Diese Bakterien kommen laut Courth auch auf Käse oder Rohwurst vor und schaden in aller Regel niemandem. „Es kommt auf die Dosierung der Bakterien an“, so Courth. Bei höherer Belastung könne es zu Durchfall oder einem Harnwegsinfekt kommen. Schwere Erkrankungen wie Herzinnenhaut- oder Herzklappenentzündungen sind demnach „ganz seltene Ereignisse“, wenn die Bakterien im Blut kreisen und sich im Herzen festsetzen. „Das ist aber nicht das, was man befürchten muss, wenn Keime in eine ganz geringen Dosierung vorliegen“, so Courth weiter.

Zu Durchfall könne es bei sehr alten Menschen kommen, deren Immunsystem geschwächt sei. Die Inkubationszeit beträgt Courth zufolge wenige Stunden oder Tage. Bislang sei aus Hüls kein Anstieg von Magen- und Darm-Erkrankungen bekannt. Courth empfiehlt: Wer jetzt erkrankt, soll normal zum Arzt gehen und sich mit ihm beraten. Generell betonte Courth, Wasser sei das „am besten überwachte Lebensmittel“ in Deutschland; daher die schnelle, vorsorgliche Warnung der Bevölkerung.