Betroffen von möglicherweise mit Enterokokken belastetem Trinkwasser ist das dunkel gekennzeichnete Gebiet. Die Bakterien sind am Mittwoch an einer Messstelle in sehr geringer Dosierung gefunden worden; weitere Gegenproben seien ohne Befund geblieben, teilten die Stadtwerke gestern Abend mit. Foto: SWK Krefeld