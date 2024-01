Karneval in Hüls Die neue Trina und das neue Kinderprinzenpaar – Geheimnisse der Hülser Session sind gelüftet

In den „Juxi News“ erfuhren alle, was in Hüls gerade los ist - auf amüsante Weise mit Interviews und „Liveschalte“ zu Sportlern, Lokalmatadoren und Oberbürgermeisterkandidat Timo „die Brille“ Kühn. Ein Mädchentrio sang „Wir sind so froh, dass wir Hülser sind“. Das könnte der nächste Ohrwurm der Session werden. Und er belegte: Es gibt tolle, kreative Kinder - der Nachwuchs im Karneval ist vielversprechend.