Trickbetrug in Krefeld Senior übergibt fünfstellige Summe an falsche Staatsanwältin

Es geht um Trickbetrug: Einen betrügerischen Anruf hat am Dienstag, 11. Juni, ein 76-Jähriger aus Neuss erhalten. Die Frau am Telefon gab sich als Staatsanwältin aus und behauptete, dass die Tochter des Mannes bei einem Verkehrsunfall angeblich eine Radfahrerin getötet habe. Damit sie nicht ins Gefängnis käme, müsse er eine Kaution bezahlen. Der Senior ging zur Bank und hob eine fünfstellige Summe ab. Anschließend wurde er von der Betrügerin am Telefon aufgefordert, nach Krefeld zu fahren und dort am Polizeipräsidium das Geld einer Botin zu übergeben. Auf einem öffentlichen Parkplatz hinter dem Gebäude nahm die Unbekannte die Beute in Empfang. Danach wurde der Senior misstrauisch und wandte sich an die Polizei.