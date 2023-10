Rentenversicherung berichtet von versuchtem Datendiebstahl Trickbetrug: Polizei warnt vor Abzocke im Netz

Mit immer dreisteren Maschen an Haustür oder Telefon nehmen Kriminelle in Krefeld vor allem Senioren ihr Hab und Gut ab. Die Höhe der Beute geht in den sechsstelligen Euro-Bereich. Die Opfer sind oft geschockt und traumatisiert. Viele erholen sich nie wieder. Polizei und Sparkasse Krefeld wollen dem betrügerischen Treiben einen Riegel vorschieben.