Trickbetrug in Krefeld: Falsche Polizisten verlangen Gebühr für „Spurensicherung“

Trickbetrug in Krefeld

Krefeld Fiese Masche in Krefeld: Erst schlagen zwei Männer ein Fenster ein, dann klingeln sie bei dem Betroffenen und geben sich als Kriminalbeamte aus. Angeblich wollen sie Spuren sichern, verlangen anschließend aber eine Bearbeitungsgebühr.

Laut Polizei bezahlte der 56-Jährige Bewohner die verlangten 40 Euro, als die beiden Männer in der Nacht zu Mittwoch bei ihm an der Cracauer Straße auftauchten.

In der Nacht hatte der Mann gegen 1.45 Uhr zunächst gehört, wie jemand ein Fenster seiner Erdgeschosswohnung einschlug. Kurze Zeit später klingelten die mutmaßlichen Betrüger bei ihm - einer mit einer Verletzung an der Hand. Die beiden gaben vor Kriminalbeamte zu sein und Spuren sichern zu wollen. Das teilt die Polizei mit. Obwohl der Krefelder die Polizei zuvor gar nicht informiert hatte, glaubte er, dass es sich um echte Kriminalbeamte handelt. Er ließ sie deshalb in die Wohnung, wo die beiden Männer sämtliche Schränke durchsuchten und Fotos machten.