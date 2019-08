Improtheater in Krefeld : Treppenwitz-Theater auf den Stufen im Rathaus

Krefeld Am 9. und 10. August wird das Treppenhaus im Rathaus zur Bühne für einen Poetry Slam.

(ped) Der „Krefelder Treppenwitz“ ist ein ganz junges Format, um Orte in Krefeld zu bespielen, die sonst eher keine Bühne für Künstler sind. Die Reihe vereint Architektur und humorvolle-künstlerische Aspekte. Die von außen in der Regel nicht sichtbaren Treppenhäuser sollen von Besuchern als Baukulturraum entdeckt werden. Bei allen Veranstaltungen wird es zu Beginn eine Einführung und Erläuterung zur Architektur der Treppenhäuser geben. Der nächste Treppenwitz findet am Freitag, 9. August, und Samstag, 10. August, im Rathaus am Von-der-Leyen-Platz statt. Die architektonische Einstimmung im „Irrgarten“ beginnt um 19 Uhr, das humorvolle Programm „Floehr und Gögge laden ein Rathaus – Poetry Slam“ beginnt um 20 Uhr. Der Eintritt beträgt 15 Euro inklusive Getränke.