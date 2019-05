Krefeld : CDU-Chef Blondin gratuliert den Grünen

Krefeld Das gab’s noch nie in Krefeld: CDU und Grüne liefern sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen.

Nach Auszählung von 172 von 183 Wahlbezirken sieht es so aus, dass die Grünen der Sieger des Tages sind: Die Partei liegt in Krefeld bei 24,37 Prozent und liegt damit sowohl über dem Landes- (23,2) als auch über dem Bundesschnitt (21,8) der Grünen. Krefelds CDU-Parteichef Marc Blondin hat den Grünen zu ihrem Ergebnis gratuliert.

Blondins CDU liegt in Krefeld bei 26,53 Prozent. Das ist das stärkste Ergebnis einer Partei in Krefeld und liegt in etwa auf dem NRW-Ergebnis der CDU und nur leicht unter dem Bundesschnitt (27,9). Dennoch sagt Blondin im RP-Gespräch: „Dieses Ergebnis fühlt sich an wie ein Schlag in die Magengrube. Wir haben offenbart große Schwierigkeiten, die Themen zu besetzen. Unser bestreben muss es sein, wieder näher bei den Menschen zu sein.“