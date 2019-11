Kunst in Krefeld : Rhine-Side-Boot geht nach Meerbusch

Kunst in Krefeld

So kannten die Krefelder das Boot „Treibgut“ von Marion Schulz-Staufenbiel am Rhein. Foto: Bärbel Landshöft

Krefeld Aus Fundholz hat Marion Schulz-Staufenbiel ihr Boot fürs Rheinufer gebaut. Jetzt ist es verkauft worden.

(ped) Am Uerdinger Rheinufer war das Treibgut-Boot im Sommer ein Hingucker. Die Krefelder Künstlerin Marion Schulz-Staufenbiel hatte es aus Fundhölzern und Material, das der Rhein angespült hatte, erstellt als Beitrag zum Projekt „Rhine Side Gallery“. Ihr Wunsch war es, dass das Boot auch nach der Aktion erhalten bleibt und einen guten Platz findet.

Der Wunsch hat sich erfüllt, das Boot ist jetzt nach Meerbusch gegangen. Lange hatte sich weder ein Uerdinger Unternehmen noch ein Uerdinger Bürger für die Ersteigerung des Rhine-Side-Bootes interessiert. Jetzt hat es der Meerbuscher Peter Verholen für 500 Euro gekauft. Die Künstlerin spendet den Erlös an den Verein „Sonne, Mond und Sterne“. „Dieser Verein erfüllt mit großem Engagement und viel Herzlichkeit schwerst kranken Menschen einen letzten Wunsch. Hierzu sind sie auf Spenden angewiesen, weil nicht alles durch ehrenamtlichen Einsatz realisiert werden kann“, sagt die Künstlerin.

Nachdem das Boot am Uerdinger Rheinufer abgebaut worden war, war es einige Monate in der Volksbank Uerdingen zu besichtigen. Peter Verholen will das Kunstobjekt der Öffentlichkeit Meerbuschs zugänglich machen.