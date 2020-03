Corona-Pandemie in Krefeld : Treffen trotz Corona am Online-Stammtisch

Krefeld Der Stammtisch des Mensa-Vereins muss erst mal ausfallen. Doch die Mitglieder entwickelten die Idee eines Online-Treffens.

„Unsere Treffen finden zunächst bis auf Weiteres nicht statt. Aber vielen Vereinsmitgliedern, wie auch mir, sind sie wichtig und wir haben großen Spaß daran“, erzählt Alexa Gnoß. Die junge Frau ist regelmäßige Besucherin der Treffen im Café Kosmopolit. Kurzerhand suchten die Teilnehmer nach Möglichkeiten, im Internet ihre Treffen abzuhalten. „Das ist natürlich nicht ganz so wie ein persönliches Treffen, aber es macht trotzdem Spaß. Wir diskutieren, haben Spaß, reden über allerlei Dinge, im Prinzip das gleiche, was bei einem Stammtisch auch passiert. So lässt sich das soziale Leben mit kleinen Einschränkungen aufrecht erhalten, ohne dafür gegen die Regeln zu verstoßen und das Virus weiter zu verbreiten. Ich denke, es ist ein sehr guter Kompromiss“, erzählt Gnoß.

„Grundsätzlich ist Mensa sehr offen und wer immer sich dafür interessiert, ist bei Treffen willkommen. Allerdings entscheiden das unter dem Strich immer die Teilnehmer an einem Event. In Krefeld ist der Stammtisch traditionell offen für jeden, der sich für Mensa interessiert. Darum wollten wir einen eigenen Raum“, sagt Gnoß. Kurzerhand erstellte sie einen solchen auf der Plattform Discord.

Wie lange die Treffen im virtuellen Raum stattfinden? „Das können wir alle nicht absehen. Wir wollen in jedem Fall mit gutem Beispiel voran gehen und uns an die Ratschläge der Experten vom RKI halten“, sagt die junge Frau. Die Online-Treffen könnten dabei durchaus auch erhalten bleiben, wenn die Beschränkungen wieder aufgehoben sind. „Ich hatte bei den Online-Treffen durchaus Spaß, und auch anderen Teilnehmern ging es so. Daher halte ich es nicht für ausgeschlossen, dass wir diese Treffen zusätzlich auch dauerhaft machen“, so Gnoß.