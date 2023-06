Trauriger Rekord Seite 1957 starben in Krefeld nie mehr Menschen als jetzt

Es gab Zeiten, da erblickten mehr als 4000 Babys in Krefeld jährlich das Licht der Welt. Alle Perioden, in denen diese Marke überschritten wurde, lagen in den 1960-er Jahren: Der Rekord mit 4206 Geburten ist für 1966 festgehalten. Heutzutage wird in der Stadt Krefeld mehr gestorben: Für das vergangene Jahr weist das Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik (IT.NRW) eine Höchstzahl für den Zeitraum seit 1957 aus: 3291 Krefelder schlossen für immer die Augen.