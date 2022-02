Dreimal war er Bundestagskandidat : Trauer um Linke-Politiker Manfred Büddemann

Krefeld Die Linke würdigt ihn als „Revoluzzer-Herz“. Er war zunächst in der SPD, trat dann dreimal für die Linke als Bundestagskandidat an. 2007 traf ihn Schicksalsschlag.

Der Krefelder Linke-Politiker Manfred Büddemann ist tot. Die Partei Die Linke würdigt ihn in einer Traueranzeige als „großes Revoluzzer-Herz“ und einen Mann, dem der Kampf gegen die Armut und die Verachtung der Armut ein Herzensanliegen gewesen ist. Büddemann, 1951 in Bielefeld geboren, mag ein Revoluzzer-Herz gehabt haben, im öffentlichen Auftreten war er freundlich, zurückhaltend, nie bösartig oder aggressiv.

Der gelernte Bankkaufmann und Vater einer Tochter war zunächst Mitglied der SPD, wechselte 2007 zur Linken. Im gleichen Jahr hatte er einen Schicksalsschlag zu verkraften: Er wurde arbeitslos. Für die Linke trat er 2009, 2013 und 2017 als Bundestagskandidat an; obwohl er chancenlos war, absolvierte er tapfer und ernsthaft seine Wahlkämpfe. 2017 schlug er sich bei einer RP-Podiumsdiskussion in Meerbusch sehr gut, indem er ruhig, strukturiert und konzentriert Linke-Positionen erläuterte. Zudem engagierte er sich als sachkundiger Bürger für die Linke im Krefelder Rat.

Neben den sozialpolitischen Positionen im engeren Sinne waren ihm Menschenwürde und Menschenrechte, persönliche Freiheit und die europäische Einigung wichtig. An Menschen, so antwortete er einmal in einem Kandidaten-Steckbrief, schätze er Ehrlichkeit und Offenheit; er sah sich nicht als Politiker, sondern nur als jemanden, der sich politisch engagiert.