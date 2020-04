Erster Torschütze der Bundesliga : Trauer um Eishockey-Legende „Paul“ Pawelczyk

In der Spielerreihe hinten steht als Vierter von links, der jetzt verstorbene Marian „Paul“ Pawelczyk. Das Foto zeigt die Mannschaft des KTSV Preussen Krefeld der Spielzeit 1967/68. Trainer ist der spätere Bundestrainer Xaver Unsinn (ganz links mit Mütze). Alle Namen. Klaus Volland, Erwin Haas, Jürgen Volland, Paul Pawelczyk, Heiner Syrzisko, Werner Heyer, Jürgen Stieger, Frieder Brase, Leo Priedigkeit, Werner Kadow, Hubert Just (hinten stehend von links); Josef Kompalla, Wolfgang Labomirski, Marian Herda, Horst-Walter Jennen, Hans-Richard Obermann, Rudi Czech (vorne knieend); ganz rechts Betreuer Reinhold Barth. Foto: KA

Krefeld Der erste Torschütze der Eishockey-Bundesliga-Geschichte ist tot. Er hatte in seiner Zeit beim KTSV Preussen Krefeld mit später sehr berühmten Trainern wie Gerhard Kießling und Xaver Unsinn gearbeitet.

Eine große Persönlichkeit des Krefelder und des deutschen Sports ist gestorben: Marian „Paul“ Pawelczyk spielte für KTSV Preussen Krefeld und schoss das erste Tor in der Geschichte der Eishockey-Bundesliga. Der am 10. Januar 1936 im polnischen Kattowitz geborene Pawelczyk hat seinen Platz in den deutschen Eishockey-Geschichtsbüchern damit für immer sicher. Am 8. November 1958, in der Partie Preussen Krefeld gegen den KEV traf er bereits in der vierten Spielminute zum 1:0 für seine Preussen, deren Eishockey-Abteilung 1971 aufgelöst wurde. Preußen gegen den KEV – für viele ist das die Mutter aller Eishockeyderbys, und so lautete fast zwangsläufig auch die Eröffnungspartie der Eishockey-Bundesliga, die Preussen vor 7000 Besuchern in der Rheinlandhalle mit 2:1 gewann – für viele Beobachter damals überraschend.

Als 1963 und damit fünf Jahre nach dem Eishockey auch der Fußball seine Bundesliga gründete, hieß der erste Torschütze Friedhelm „Timo“ Konietzka. Und wer genauer hinschaut, erkennt Parallelen. Von beiden Toren gibt es keine Fernsehbilder. Und beide Sportler haben Verbindungen nach Krefeld. Zweimal war Konietzka Trainer beim FC Bayer 05 Uerdingen – 83/84 und 90/91.

Info Bundesliga-Auftakt mit acht vereinen Foto: KA Die vier Südvereine EV Füssen, EC Bad Tölz, SC Riessersee, und die SG Wessling-Starnberg, dazu Mannheim und aus dem Westen die Düsseldorfer EG neben den beiden Krefelder Vereinen Preußen und KEV, diese acht Mannschaften bildeten das erste Starterfeld der Eishockeybundesliga. Erster Titelträger war der EV Füssen.

Pawelczyk absolvierte seine nahezu gesamte Eishockeykarriere in Krefeld, überwiegend bei den Preußen, half nach dem Konkurs des KEV 1977 aber auch dort, indem er als über 40-Jähriger noch für zwei Spielzeiten bei dem damals neu gegründeten EHC Krefeld in der Ober- und Regionalliga die Eishockeyschuhe schnürte.

Xaver Unsinn trainierte Torjäger Marian Pawelczyk. Foto: Horstmüller

In die Samt- und Seidenstadt gekommen war Pawelczyk 1958 auf Vermittlung des seinerzeitigen Preußen-Mäzens, des Chefarztes der Städtischen Krankenanstalten, Professor Nagel. Der holte mit Rudi Czech, Marian Herda, den Gebrüdern Werner und Harald Kadow und Jupp Kompalla (später einer der weltbesten Eishockeyschiedsrichter) zahlreiche Oberschlesier nach Krefeld. Schon zu jener Zeit berichtete die Rheinische Post gewohnt ausführlich über den Krefelder Sport und besonders über den Eishockeysport. Doch was ihre Prognose für das Eröffnungsspiel anbelangte, lag sie falsch: Der Vorbericht mit der Überschrift „Eishockeypreußen haben Chancen .... aber der KEV gilt als Favorit im Krefelder Ortsderby“ endete mit einer 5:3 oder 6:4 Siegvorhersage für eben diesen KEV. Für die Preussen sprach die Arbeit des gerade erst aus der damaligen DDR geflohenen Trainers Gerhard Kießling und der Zugang einiger Spieler, in jenem Vorbericht als „prächtige junge Kräfte, die erst vor fünf Monaten aus Kattowitz übersiedeln konnten“, bezeichnet. Dank des Siegtreffers von Werner Kadow behielten diese mit 2:1 die Oberhand.

Gerhard Kießling führte KTSV Preussen Krefeld zu Erfolgen. Foto: Imago/imago

Kießling machte nach seiner Krefelder Station ebenso Karriere wie ein späterer Preussen-Trainer: Xaver Unsinn – der Mann mit dem Pepita-Hut. Beide wurden Nationaltrainer. Kießling qualifizierte sich mit dem deutschen Team für Olympia 1960 und Unsinn gewann 1976 in Innsbruck sogar die Bronze-Medaille unter anderem mit Kießlings Sohn Udo – dem deutschen Rekordnationalspieler und erstem deutschen Profi in der amerikanischen Liga – in seinen Reihen. Unsinn und Udo Kießling sind im Übrigen beide in der Hall of Fame des internationalen Eishockeys in Kanada aufgenommen worden.

Udo Kießling ist deutscher Rekordnationalspieler im Eishockey. Foto: Imago/imago

In nicht weniger als zehn Spielzeiten in der Bundes- und drei in der Oberliga – von 1958 bis 71 – erzielte Pawelczyk unzählige Tore – die meisten auf Zuspiel von Rudi Czech. „Ein pfeilschneller Stürmer“, erinnert sich ein langjähriger Preussen-Fan an zahlreiche Krefelder Derbys an der Westparkstraße, die traditionell am zweiten Weihnachtstag stiegen und Wochen im Voraus ausverkauft waren. Pawelczyk, der 1958 für Polen an der Weltmeisterschaft teilgenommen hatte und mit Vornamen eigentlich Marian hieß, wurde nur deshalb Paul oder auch Pawel gerufen, weil der Vorname Marian durch den Kapitän Marian Herda besetzt war.