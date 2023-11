Markus Klug verlässt Gestüt Röttgen Trainer-Ikone wechselt zur Krefelder Galopprennbahn

Einer der bedeutendsten deutschen Galoppsporttrainer will ab kommendem Jahr seine Zelte im Stadtwald in Krefeld aufschlagen. Markus Klug hat vor wenigen Wochen laut Sportinformationsdienst auf dem Gestüt Röttgen in Köln nicht nur seinen Abschied, sondern auch seinen Wechsel als selbstständiger Trainer nach Krefeld verkündet. Seine Nachfolge in der Domstadt ist nun geklärt: Erfolgsjockey Maxim Pecheur (32) wird auf dem Gestütsgelände fortan als Galoppertrainer arbeiten. Die Mehl-Mülhens-Stiftung, die das Gestüt betreibt, schreibt dazu: „Maxim Pecheur, der in Röttgen bereits seit mehr als zehn Jahren hocherfolgreicher Jockey ist, täglich im Training reitet und zudem die Röttgener Anlagen kennt wie kein Zweiter, wird ab Januar 2024 der neue Trainer in Röttgen. Pecheur, der als Jockey beachtliche Erfolge vorzuweisen hat, gewann bereits den Preis der Diana und für die Stiftung im Jahr 2017 mit Windstoß das 148. Deutsche Derby. Dieser große gemeinsame Erfolg ist eine der Grundlagen für das Vertrauen, das er in Röttgen genießt.“ Sein Trainer hieß Klug. Der Neu-Krefelder gewann 2014 mit Sea the Moon zum ersten Mal das Deutsche Derby. Es folgten weitere Siege 2017 mit besagtem Windstoß, mit dem er eine fast sechzigjährige Wartezeit des Gestüts Röttgen beim Derby beendete, sowie im darauffolgenden Jahr mit Weltstar. Darüber hinaus gewann Klug zweimal die German Racing Champions League als Trainer. Der 47-Jährige ist in Rumänien geboren und mit seinen Eltern in jungen Jahren nach Deutschland gekommen – und zwar nach Rastatt bei Baden-Baden. Galoppsportfreunde werden da hellhörig. Klugs Karriere begann folgerichtig in Iffezheim. Seine Trainerausbildung beendete er als Lehrgangsbester. Sieben Jahre später qualifizierte er sich in Köln als Pferdewirtschaftsmeister, arbeitete im Gestüt Röttgen und gewann dreimal das Deutsche Trainerchampionat. Nun folgt das nächste Kapitel in seiner Laufbahn – und zwar auf der denkmalgeschützten Galopprennbahn in der Stadt Krefeld.