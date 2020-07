Kostenpflichtiger Inhalt: Traditionslokal an der Moerser Straße in Krefeld : Marcelli – mit neuer Kraft auf altem Kurs

Oliver Jansen, Inge Hansen und Thorsten Friedrich (von links) freuen sich auf die Eröffnung. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Krefeld Das Gasthaus Marcelli in Verberg an der Moerser Straße hat eine jahrhundertelange Tradition. Die verbrieften Anfänge liegen im Jahr 1660. Nun beginnt ein neues Kapitel. Die Inhaber Inge und Joachim Hansen geben nach 35 Jahren den Staffelstab an den bekennenden Krefelder Oliver Jansen weiter. Eröffnung des gut bürgerlichen Lokals mit großer Terrasse ist am Freitag, 7. August.