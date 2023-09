Plädoyer für Eröffnung einer Touristeninformation Touristen tappen in Krefeld im Dunkeln

Krefeld ist eine Stadt mit interessanter Geschichte, eine Stadt für Samt und Seide, mit tollen Bauwerken, mit bekannten Künstlern und ausgezeichneten Museen, mit sportlichen Höhepunkten und schönen Grünanlagen und Parks. Doch was hat Krefeld nicht? Was fehlt, was Kommunen wie Endingen, Apolda, Wildeshausen und Brake haben? Die Antwort lautet: eine Anlaufstelle für Personen und Gruppen, die die Stadt kennenlernen möchten – eine Touristeninformation. Es gehört nicht viel Fantasie dazu, sich vorzustellen, was den Besuchern Wissenswertes, Spannendes und Schönes bei Stadtführungen und in Broschüren und auf Karten mitgeteilt werden könnte.