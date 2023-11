Messerstiche auf der Steinstraße Totschlag – 23-Jähriger spricht von „Blackout“

Vor dem Krefelder Landgericht wurde jetzt der Prozess gegen einen 23-Jährigen, der sowohl die niederländische als auch die deutsche Staatsbürgerschaft besitzt, fortgesetzt. Dem Mann wird von der Staatsanwaltschaft vorgeworfen, im Mai 2023 in einem Mehrfamilienhaus auf der Steinstraße in Krefeld, einen 44-Jährigen durch das Zufügen zahlreicher Messerstiche mit einem rund 14 Zentimeter langen Messer getötet zu haben. Dabei stach der 23-Jährige dem Opfer, laut Anklageschrift, mehrfach in den Gesichts- und Schädelbereich sowie in den Oberkörper und den Hals. Eine Stichverletzung in die linke Brusthöhle führte schließlich zum Tod des Opfers.