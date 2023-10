Obdachloser obduziert Toter im Anhänger: Fahrlässige Brandstiftung

Der tote 45-Jährige, den die Feuerwehr am Mittwoch, 4. Oktober, aus einem brennenden ausrangierten Imbissanhänger geborgen hatte, ist inzwischen obduziert worden. „Dabei haben sich keine Hinweise auf ein Fremdverschulden ergeben“, erklärte ein Sprecher der Polizei. Der Obdachlose, der den Wagen an der Ritterstraße als Schlafstätte genutzt hatte, sei an den Folgen einer fahrlässigen Brandstiftung gestorben. Der Mann war in der vergangenen Woche in einem ausrangierten Imbisswagen auf einem Parkplatz am Voltaplatz Ecke Ritterstraße tot aufgefunden worden. Zwar konnten die Ermittler den Toten bereits am Mittwoch identifizieren, doch bezüglich der Brandursache tappen sie auch mehr als 24 Stunden nach dem Auffinden der Leiche weiter im Dunkeln. Die Krefelder Feuerwehr war am frühen Mittwochmorgen zunächst wegen eines Pkw-Brandes alarmiert worden. Gegen 5.20 Uhr entdeckten die Einsatzkräfte dann den Toten. Das Feuer hatte den Imbisswagen sowie einen danebenstehenden Anhänger erfasst.