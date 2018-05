Krefeld : Toter Betonklotz soll zum lebenden Zentrum werden

Foto: Lammertz Thomas

Krefeld Der Fischelner Bunker am Marienplatz wird zu einem modernen und hellen Wohnkomplex. Brauchtum und Wohnkomfort sollen neben- und miteinander existieren und der Schadfleck zum Prunkstück werden.

Von Thomas Lammertz (Fotos) und Sven Schalljo

Der Blick vom Marienplatz in Fischeln in Richtung Spielplatz richtete sich bisher auf eine mit Efeu überwucherte, 55 Meter breite und neun Meter hohe Wand. Es ist die des alten Luftschutzbunkers des Ortes. Gebaut im zweiten Weltkrieg bot er während der Bombennächte nominell 3000 Menschen Schutz. In der Spitze sollen aber bis zu 5000 Personen in qualvoller Enge hier die Nächte verbracht haben. Ähnlich beklemmend, wie die frühere Nutzung ist bislang der Blick auf die rohe, zwei Meter starke Betonwand.

Früher wurde mit dieser Anlage geheizt. Bald kommt eine hochmoderne Einrichtung mit Fußbodenheizung. Foto: Lammertz Thomas

Das aber wird sich bald ändern, denn der Bunker wird vom Schandfleck zu einem hochmodernen, hellen und schönen Wohngebäude umgebaut. Die Pläne dazu stellte die SPD-Ratsfraktion um ihren Vorsitzenden Benedikt Winzen gestern gemeinsam mit der Firma Hambloch vor, die die Planungen übernimmt. Teil der Präsentation war auch eine Begehung des Bunkers im jetzigen Zustand. Es ist dunkel, aber bei den aktuellen Temperaturen angenehm kühl. "Das wird auch so bleiben", berichtet Hendrik Hambloch, der gemeinsam mit seinem Vater das Planungsbüro leitet. "Die dicken Wände sorgen für eine Pufferwirkung. Wenn außen eine Dämmung dran ist, wird eine angenehme und gleichbleibende Temperatur gehalten werden."

Bei der Begehung des Bunkers brauchten die Planer und Abgeordneten Taschenlampen. Noch ist es in dem bald hellen Gebäude stockfinster. Foto: Lammertz Thomas

Die Aufschriften an den Wänden tragen noch den Geist der Kriegszeit. "Ruhe bewahren", oder "Diebstahl wird schwer bestraft" ist dort - neben unzähligen Graffiti - zu lesen. Die oberste Decke ist mit 1,45 m so dick, dass sie statisch als Gewölbe zu behandeln ist und sich selbst trägt. Sie wird in weiten Teilen, bis auf das Atrium, erhalten bleiben. Gleiches gilt für die wuchtigen Außenwände. Die Zwischendecken, auf denen derzeit der Bunker betreten wird, kommen komplett raus. Da die Decke sich selbst trägt, sind auch die dicken Wände im innern nicht tragend.

Die Aufschriften erinnern an dunkle Zeiten. Die Wände weichen bald den neuen hellen, freundlichen ausbauten. Foto: Lammertz Thomas



Auch einen weiteren Vorteil neben der Pufferewirkung hinsichtlich Temperatur haben die zwei-Meter-Betonwände: "Wenn draußen Lärm ist, wie bei Festen auf dem Platz, dann ist es innen vollkommen still", erläutern die Projektentwickler unisono. Nach hinten heraus, zum Spielplatz, wird über die historischen Bunkerwände hinaus gebaut. Dadurch entsteht eine helle Front mit modernem Flair. Darunter bietet eine Tiefgarage Platz für die Fahrzeuge der Eigentümer. Dadurch wird die Parksituation nicht verschärft. Ein Teil der Vorderseite bleibt unverkleidet. Dahinter findet sich ein "Kaltbereich". Hier entsteht das Atrium. Die Decke wird in diesem Bereich komplett entfernt und ein Innenhof bringt Licht ins Gebäude. Auch zwei große Fensterfronten werden in die Betonwände geschnitten.

Baubeginn mit den Fräsarbeiten, die den Bunker öffnen und entkernen, soll noch im November diesen Jahres sein. Im Sommer 2020 soll das Projekt dann abgeschlossen werden. Dann stehen 30 Wohnungen und drei Gewerbeeinheiten in allerbester Lage mitten im Ortskern. Alle Wohnungen werden barrierefrei angelegt sein. Die Größe variiert von 70 bis 140 Quadratmetern. Die Ausstattung wird modernsten Anforderungen genügen.

"Wir hatten im Zentrum der Planungen, dass Brauchtumsveranstaltungen durch das Gebäude nicht behindert werden. Von Markt bis Schützenfest und Vogelschießen: Der Platz kann weiter genutzt werden", sagt Hendrik Hambloch und nimmt damit auch den Kritikern am Projekt den Wind aus den Segeln. Toten Raum in eine der begehrtesten Wohnlagen zu verwandeln, das zahlt sich aus. Bereits jetzt sind viele Einheiten reserviert. Der Öffentlichkeit werden am 6. Juni um 16 Uhr im Fischelner Rathaus Details zu den Arbeiten vorgestellt.

