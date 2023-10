61-Jährige starb in der Klinik Krefeld – tödlicher Unfall am Bahnübergang der U76

Zu einem tragischen Unfall ist es an einem Bahnübergang in Krefeld-Dießem am Donnerstagnachmittag gekommen, bei dem eine 61-Jährige tödlich verletzt wurde. Die Frau war an dem Übergang von der Stadtbahn U76 erfasst und überrollt worden. Feuerwehrleute und Sanitäter zogen das Opfer unter der Bahn hervor und brachten es nach einer Erstversorgung in ein Krankenhaus, wo die Frau wenig später verstarb. Die Fahrgäste in der Bahn erlitten einen schweren Schock und wurden im angrenzenden Alexianer Krankenhaus durch die Einsatzkräfte betreut. Eine Person kollabierte und musste durch einen Notfallseelsorger betreut werden. Für die Unfallaufnahme wurde ein Unfallaufnahmeteam der Kreispolizeibehörde Kleve hinzugezogen. Die wichtige Strecke für Pendler war bis in den Abend gesperrt.