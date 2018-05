Krefeld: Tigerweibchen Hanya kommt nach Krefeld

Krefeld

Der Krefelder Zoo bekommt einen neuen Tiger - zumindest für eine gewisse Zeit: Aus dem Kölner Zoo wird das Sibirische Tigerweibchen Hanya ausquartiert. Weil in der Domstadt die Tigeranlage neu gebaut wird, wird die 13 Jahre alte Großkatze für die Dauer des Umbaus in Krefeld untergebracht. Eine "Leihgabe" eines Tigers ist für die Seidenstädter nichts Neues: Bereits im Jahr 2017 wurde Tigerkatze Nely aus dem Allwetterzoo in Münster für sechs Monate im Krefelder Zoo untergebracht. Im vergangenen Januar war der bislang letzte Krefelder Tiger, Sumatra-Tiger Beludru, im Alter von 17 Jahren nach langer Krankheit eingeschläfert worden.