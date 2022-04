Im Zoo Krefeld : Tierpfleger retten Straußeneier vor dem Starkregen

Krefeld Die südafrikanischen Strauße im Krefelder Zoo erwarten Nachwuchs. Allerdings überschwemmte Starkregen ihre Brutstelle. Tierpfleger haben die Eier aber gerettet.

Im Krefelder Zoo gibt es freudige Nachrichten, und das in gleich zweifacher Hinsicht: Nicht nur, dass die Südafrikanischen Straußen Nachwuchs erwarten. Dieser wäre in der vergangenen Woche allerdings fast dem Starkregen zum Opfer gefallen, konnte aber zum Glück von den Tierpflegern des Zoos gerettet werden, die die missliche Lage rechtzeitig entdeckten und helfen konnten.

Wie der Tierpark berichtet, haben sich die Strauße in diesem Jahr einen einen neuen Brutplatz ausgesucht: „Alle Eier wurden bei den Pelikanen in den Trockengraben gelegt. Der Hahn hat sie gut bebrütet“, schreibt der Zoo auf seiner Facebook-Seite. Doch am vergangenen Donnerstag habe sich der Graben durch den Starkregen mit Wasser gefüllt und die Eier drohten mitsamt der noch ungeschlüpften Küken unterzugehen. „Tapfer blieb der Hahn auf den Eiern sitzen“, heißt es weiter. Doch damit die Eier eine Chance hatten, mussten die Pfleger den Straußen-Vater aufscheuchen und den potenziellen Nachwuchs ins Trockene bringen.

„Die Eier wurden vorsichtig in eine Schubkarre gelegt, der Graben mit Sand aufgefüllt. Anschließend legten Tierpfleger und Tierärztin die Eier wieder zurück in die Brutmulde“, berichtet der Tierpark. Dann begann das bange Warten, denn die Tierpfleger waren sich zunächst nicht sicher, ob der Hahn wieder zum Nest gehen würde oder nicht. Am nächsten Tag dann kam endlich die Entwarnung: Vater Strauß saß wieder auf seinen Eiern. „Ob die Eier die Rettungsaktion wirklich überstanden haben, wird sich erst in einigen Wochen zeigen“, vermeldet der Zoo.