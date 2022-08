Tag der offenen Tür : THW Krefeld feiert sein 70-jähriges Jubiläum

Auf dem Gelände des Ortsverbandes Krefeld feierten die Helfer des THW das 70-jährige Bestehen mit vielen Gästen. Foto: Bastian Blum

Krefeld Mit einem Fest, einer Ehrung und einem Tag der offenen Tür wurde das Jubiläum gebührend gefeiert.

(jeku) Zahlreiche Gäste aus Politik, den Behörden und Organisationen sowie Freunde und Unterstützer waren mit dabei, als der Ortsverband Krefeld des Technischen Hilfswerks am Samstag sein 70-jähriges Bestehen feierte. Damit die Gäste einen Einblick in die Arbeit des THW bekommen konnten, lud dieser auch zum Tag der offenen Tür auf der Liegenschaft des THW in Krefeld ein.

Der Ortsbeauftragte Kai-Uwe Hannover und seine Stellvertreterin Anika Deblin begrüßten die Gäste und eröffneten die Feierlichkeiten, bevor der NRW-Landesbeauftragte des THW, Nikolas Hefner, seine Rede hielt. Hefner ging zunächst auf den größten Einsatz des THW und somit auch des Krefelder Ortsverbandes, die Flutkatastrophe 2021 an Ahr und Erft, ein. „Bei der großen Flutkatastrophe kamen 9500 Stunden ehrenamtliche Arbeit durch die Krefelder zusammen. Das sind 1188 Einsatztage“, lobte er. „Sie haben alles gegeben und es gemeinsam geschafft. Dafür vielen Dank.“ Die zunehmenden Herausforderungen im Bevölkerungsschutz könne niemand alleine bewältigen. Das THW sei Partner der Kommunen und Länder, brauche jedoch „starke Partner, um als leistungsfähige Einsatzorganisation wirken zu können.“

Hefner erwähnte die Wichtigkeit des ehrenamtlichen Engagements und bedankte sich bei den Familien, den Angehörigen und den Arbeitgebern der Einsatzkräfte. „Sie halten den Rücken frei und ermöglichen die sorgenfreie Teilnahme an Einsätzen, Lehrgängen und Ausbildungsdienst.“ Zuletzt bedankte sich Hefner beim BOS-Partnernetzwerk: dem Bund, dem Land, der Stadt, den Feuerwehren, der Polizei und allen weiteren Blaulichtorganisationen wie Maltesern, Johannitern, DLRG, dem Roten Kreuz, der ASB und der Bundeswehr. Auch die Mitglieder des Deutschen Bundestages Ansgar Heveling (CDU), Kerstin Radomski (CDU) und Jan Dieren (SPD) richteten ihre Worte an den Ortsverband. „Das THW ist in vielfacher Hinsicht etwas Besonderes“, sagte Heveling. „Es ist eine der wenigen Institutionen des Bundes, die wirklich bis vor Ort reicht und wirkt.“ Oberbürgermeister Frank Meyer lobte in seiner Rede den Zusammenhalt der Krefelder, „die sich verantwortlich fühlen für die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger in unserer Stadt. Davor kann man nur den Hut ziehen.“

Im Anschluss an die Reden wurde dem Ortsbeauftragten Kai-Uwe Hannover das Ehrenzeichen in Bronze des Technischen Hilfswerks vom Präsidenten des THW durch Nikolas Hefner verliehen. Erst nach ein paar Sätzen wurde dem Geehrten bewusst, dass es sich um ihn handle. Die Emotionen waren ihm und vielen Anwesenden ins Gesicht geschrieben. Hannover war dem THW im Alter von 22 Jahren, am 8. Mai 1993, beigetreten. „Vielen Dank für ihr großartiges Engagement in 29 Dienstjahren. Sie sind eine Konstante im Ortsverband Krefeld. Sie führen, gestalten, entwickeln den Ortsverband erfolgreich weiter“, sagte Hefner.