Großartige Ausstellung im Krefelder Kunstverein Ausstellung zeigt die Magie der Dolomiten und des Inrather Bergs

Krefeld · So viel Mysterium hätte niemand auf dem Inrather Berg vermutet. Der Künstler Thomas Pöhler arbeitet in und mit Bergen. Zum Beispiel in den Dolomiten - oder in Krefeld. Eine Ausstellung voller Wunder ist im Buschhüterhaus zu sehen.

11.04.2024 , 16:02 Uhr

Thomas Pöhler mit dem Zyklus „Konjunktur“ - Fotografien an den Steinterrassen im Piemont - im Kunstverein. Foto: Petra Diederichs

Von Petra Diederichs