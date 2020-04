Personalwechsel : Thomas Becker ist neuer Geschäftsführer im Jobcenter

Krefeld Vorgängerin Lara Turanli Tavin ist in die Regionaldirektion NRW der Bundesagentur für Arbeit gewechselt.

Thomas Becker ist studierter Verwaltungswirt und bringt Erfahrung in der Arbeitsverwaltung mit. Nach seiner Ausbildung und einem Studium an der Hochschule des Bundes arbeitete der 52-jährige seit Mitte der Neunziger in unterschiedlichen Funktionen in verschiedenen Arbeitsagenturen und der Regionaldirektion in Düsseldorf. In den vergangenen zwei Jahren leitete Becker als Geschäftsführer bereits den operativen Bereich der Agentur für Arbeit in Krefeld.