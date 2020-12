Themenwoche Zukunftskonzepte für Familie und Kinder : Wie Familien durch Krisen kommen

Dietmar Siegert, Geschäftsführer des Kinderschutzbunds in Krefeld, berichtet, was Familien stärkt und wie man früh Krisen erkennt.

Seit 30 Jahren ist Dietmar Siegert Sozialarbeiter – „und das bin ich sehr, sehr gerne“. Diese Begeisterung für seine Arbeit ist auch der Grund dafür, dass er auch als Geschäftsführer des Kinderschutzbundes Krefeld noch operativ arbeitet. „Es sind keineswegs immer nur zerrüttete Familien, die sich an uns wenden“, berichtet der 64-Jährige. Er hat viele Beispiele erlebt, wie Familien Krisensituationen meistern. Wir fragten: Was löste Krisen aus und wie kommen Familien wieder heraus?

Familienkrisen, betont Siegert, gehen durch alle sozialen Schichten. Häufig führt Überlastung dazu, dass sich Eltern oder Alleinerziehende überfordert fühlen. Gerade Homeschooling aufgrund von Corona habe in vielen Familien dazu geführt, dass Erwachsene an ihre Grenzen gestoßen seien. „Und das überträgt sich auch auf die Kinder.“ Jeder, der im Homeoffice tätig ist und zwei, drei Kindern das Arbeiten für die Schule schmackhaft zu machen versucht, weiß, wovon die Rede ist. Oft kommen finanzielle Schwierigkeiten dazu.

Häufig ist auch eine neue familiäre Situation der Grund dafür, dass sich das Leben von Kindern fundamental verändert. „Wenn sich die Eltern trennen, müssen Kinder häufig mehr Verantwortung übernehmen. Sie geraten auch in Gewissenskonflikte, wenn sich die Partner nicht mehr gut oder gar nicht mehr verstehen“, so Siegert. Meist seien die Eltern sich gar nicht bewusst, dass sie selbst den Trennungskonflikt noch nicht verarbeitet hätten. Es sei besonders wichtig, dass auch Kinder in dieser Situation Unterstützung bekämen.