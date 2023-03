Krefelder Streit Ärgernis Theaterplatz: Es geht um den Status quo

Tut sich was am Theaterplatz oder nicht? Das sehen Stadt, Theater und Politik unterschiedlich. Auch die Wahrnehmung der Krefelderinnen und Krefelder ist nicht einhellig. Die Stadt hat, wie berichtet, auf den vom Oper! Magazin verliehenen Antipreis „Ärgernis des Jahres“ wegen des Zustands auf dem Theaterplatz dezidiert ihre geplanten Maßnahmen mit Drogenhilfezentrum, Stärkungspaket Innenstadt und das bereits seit längerem laufende Programm „Handeln und Helfen“ verwiesen, das den Platz mit diversen Kulturveranstaltungen aufwerten soll. Auch die Fraktionen der SPD, Bündnis 90 / Die Grünen und der Ratsgruppe Freie Wähler haben in einer gemeinsamen Erklärung auf die Maßnahmen verwiesen.