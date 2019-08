Festivals in Krefeld : Debüt mit Hindernis für Theaterplatzfest

Festivals in Krefeld

Mothers of Guru heizten dem Publikum auf der Theaterplatz-Bühne ein. Und die Zuschauer tanzten begeistert mit. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Krefeld Der Regen hat viele Besucher abgehalten: Das Familien-Kulturfest „Jetzt tanzen alle Puppen“ zog weniger Besucher als erhofft. Aber die Puppentheater-Vorstellungen im Zirkuszelt waren ein Erfolg. Fortsetzungen sollen folgen.

Walgeräusche schallen über den Theaterplatz. Sie kommen aus dem Inneren eines Zeltes. Die Zuschauer drinnen lauschen gebannt den Abenteuern von Ismael auf seiner schicksalhaften Fahrt an Bord eines Walfangschiffes: Das Puppentheater Blaues Haus verzaubert das Publikum mit Lichteffekten und der spannenden Geschichte vom weißen Wal Moby Dick. Nicht einmal mehr die Straßenbahn ist zu hören, wenn sie draußen am Zirkuszelt vorbeifährt.

Mothers of Guru ist eine Band aus Düsseldorf und Umgebung. Sie steht für Psychedelic Soul- und Jazzklänge, die immer auch tanzbar sind.

Das Programm war vielfältig: Das Theater „Blaues Haus“ zeigte an zwei Abenden das Puppentheater „Moby Dick“ für Erwachsene. Nach Sonnenuntergang begannen die Vorstellungen des düsteren Stücks. Denn im Zelt musste es absolut dunkel sein, damit das Spiel von Licht und Schatten wirkte. Für die jüngsten Besucher gab es das Märchen „Sterntaler“. Außerhalb des Zeltes sorgten die Live-Bands Bomba Titinka und Mothers of Guru für Stimmung. An den Foodtrucks mit Krefelder Produkten sammelten sich die Besucher.