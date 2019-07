Krefeld : 20.000 Euro fürs Theater von den Freunden

Krefeld „Spamalot“ auf Burg Linn und eine neue Harfe für die Sinfoniker machten die Theaterfreunde möglich.

(RP) Mit mehr als 20.000 Euro haben die Krefelder Theaterfreunde in der vergangenen Spielzeit das Theater Krefeld-Mönchengladbach unterstützt. Spenden des Vereins flossen unter anderem an das Opernstudio, die Reihe zum außereuropäischen Theater und – dank der Kulturstiftung der Sparkasse – an die Aufführung von „Spamalot“ auf der Burg Linn. Außerdem beteiligten sich die Freunde an der Anschaffung einer neuen Harfe für die Niederrheinischen Sinfoniker. Diese Schwerpunkte nannte der Vorsitzende der Freunde, Heinrich Rungelrath, jetzt bei der Jahreshauptversammlung im Glasfoyer des Theaters.