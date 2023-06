Ungewöhnliche Theateraktion Theaterduo „subbotnic“ streift mit Mini-Bühne durch Krefeld

Als Beitrag zur 650-Jahr-Feier der Stadt hat das Theater-Ensemble die Theatermacher „subbotnik“ engagiert. Unter dem Motto „Kommen Sie rein, können Sie rausgucken – In der Stadt“ sind Oleg Zhukov und Kornelius Heidebrecht in Krefeld unterwegs. Mit ihrem „StadtTheaterProjekt“ in drei Teilen wollen sie sich zunächst Räume und Plätze erschließen und mit Menschen ins Gespräch kommen.