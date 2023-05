Generalintendant des Theaters Krefeld und Mönchengladbach „Theater ist relevant für die Demokratie“

Ein Lockdown liegt hinter ihm. Gerade steht die politische Abstimmung über den vierten Teil des Finanzierungsplans „Theater mit Zukunft“ für die Jahre 2025 bis 2030 an. Und in Krefeld muss das Theater 2027 wegen umfangreicher Sanierungen für zwei Jahre in ein Zelt umziehen. Es sind bewegte Zeiten für Michael Grosse als Generalintendant und Geschäftsführer des Theaters Krefeld und Mönchengladbach. Ein Gespräch über die Zukunft, die Lust am Spielen und den Zauber, den nur Theater entfalten kann.