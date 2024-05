Ausstellung im Theater Krefeld Jerzy Chartowsky malt Bilder zum Ballett „Liebe und Tod“

Chartowski lebt in Uerdingen. Er ist 1948 im polnischen Slupsk geboren und wurde an den Kunstakademien in Danzig und Krakau in Malerei, Zeichnung und Grafikdesign ausgebildet. Seit 1981 lebt er als freischaffender Künstler in Deutschland. Hier wurde er schnell in etablierte Künstlerkreise aufgenommen. Es folgten Ausstellungen und Projekte mit Günter Grass, Herman van Veen, Joseph Beuys, aber auch mit den Krefeldern Inge Fu & Walter W. Ziegler. Seine Werke wurden mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet, zum Beispiel mit dem Preis des polnischen Kultur- und Kunstministeriums sowie dreimal für das Plakat des Jahres.