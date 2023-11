Umjubelte Premiere im Theater Krefeld Shakespeare-Stück tobt wie eine Loveparade über die Bühne

Machtgier, Bruderkrieg, Hass und Gewalt - all das steckt drin in Shakespeares Stück „Wie es euch gefällt“. Wie düster hätte der Abend werden können - zumal eine Israelin die Regie führt. Dedi Baron kehrt nach der Probenzeit in Krefeld in diesen Tagen in ihr Land zurück. Ein Land, in dem nichts mehr ist wie zuvor. Der 7. Oktober ist in ihre Theaterarbeit geplatzt. Als sie am Gemeinschaftstheater Tschechows „Drei Schwestern“ inszenierte, griff Russland die Ukraine an. Dedi Baron hat damals darauf reagiert. Auch Shakespeare jetzt ist eine Auseinandersetzung mit der Aktualität - aber so bunt, frech und frisch, dass das Premierenpublikum der Regie minutenlang stehend applaudierte.