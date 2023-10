Demnächst im Theater Krefeld Die getanzte Lebensgeschichte der Mata Hari

Diese Neuerfindung ist zu einem Teil aus der Not geboren. Denn Margaretha Geertruida Zelle - so der bürgerliche Name der 1876 im niederländischen Leeuwarden Geborenen - hatte ein hartes Schicksal. Das Elternhaus ist früh auseinandergebrochen, der Enge ihrer traurigen Welt wollte das Mädchen unbedingt entfliehen. Die Ehe mit einem wesentlich älteren Offizier entpuppt sich nicht als Weg ins Glück. Aber er führt sie nach Java, wo sie sich von der Kultur faszinieren lässt. Sie verlässt ihren Mann und reist ins Paris der Wilden Zwanziger. Dort muss sie sich durchbringen. „Sie hat sicherlich auch in Bordellen gearbeitet, um zu überleben“, sagt Robert North. Und sie hat getanzt. „Eine klassische Ausbildung hatte sie nicht, sie hat vieles übernommen, was sie in Indonesien gesehen hat, viele Elemente des Tempeltanzes.“