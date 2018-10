Theater Krefeld zeigt die getanzten Memoiren von Robert North

Die Skyline von New York ist die Kulisse für die Geschichte geschäftiger junger Leute. Getanzte Short Stories will Robert North in „Souvenirs aus West und Ost“ erzählen. Foto: Matthias Stutte

Krefeld Der erste Flirt mit Ehefrau Sheri Cook, Eindrücke aus Kuba und Gedanken zur Musik Schostakowitschs hat der Ballettdirektor zum Tanzabend verbunden. Samstag ist Premiere.

George Gershwin und Leonard Bernstein standen oben auf der Wunschliste von Robert North. Und auch Aretha Franklins Emanzipationshymne „Respect“. Es kribbelte ihn in jedem Muskel, daraus einen Tanzabend zu machen. Musik, die die Compagnie lieben wird. Die zündende Idee für eine Geschichte fand der Ballettchef des Theaters in der eigenen Biografie: Robert North ist viel herumgekommen in der Welt, hat die unterschiedlichsten Menschen mit den ungewöhnlichsten Geschichten getroffen und auch selbst viel erlebt. Zu seiner Wunschmusik passen die Straßen von New York. Und auch an Kuba, das er als junger Mann bereiste, als Fidel Castro noch keine Rolle spielte und das Land sehr westlich war, hat er zahlreiche flirrende Erinnerungen: „Souvenirs aus West“. Der erste Teil eines neuen Ballettabends war fast geboren. „Ich brauchte natürlich auch den Kontrast“, sagt North. Und der lag im Osten, genauer in Russland, wo North die Aufbruchstimmung der 1990er Jahre erlebte. Zur Musik von Schostakowitsch wird das Tanzensemble die russische Geschichte von der Oktoberrevolution bis in die Gegenwart auffächern. Am Samstag, 20. Oktober, 19.30 Uhr, hat die Uraufführung „Souvenirs aus West und Ost“ Premiere im Theater.