Weihnachtsmärchen in Krefeld : Theater zeigt „Des Kaisers neue Kleider“

Weihnachtsmärchen in Krefeld

Krefeld Das Weihnachtsmärchen im Stadttheater hat Samstag Premiere. Bruno Winzen erzählt eine Geschichte mit Musik nach Hans Christian Andersen. Er erklärt, warum das Märchen nach 150 Jahren topaktuell ist - und zutiefst optimistisch.

Es geht um Eitelkeit, um Sein und Schein und um eine große Blamage: Hans Christian Andersens Märchen „Des Kaisers neue Kleider“ - und die Verfilmung von David Ungureit sind Grundlage für Bruno Winzen. Der Regisseur und Schauspieler hat das Weihnachtsmärchen fürs Stadttheater inszeniert. Am Samstag, 30. Oktober, ist Premiere.

Held der Geschichte ist der junge Jacó. Der hat zwar kein Geld, aber immer gute Laune. Er kommt in ein fremdes Land, und ihm fällt auf: Alle Menschen hier sind bettelarm und leiden Not. Nur Kaiser Friedhelm der Fesche kann sagenhafte Reichtümer für seine Garderobe ausgeben. Das stößt Jacó bitter auf. Aber er hat eine Idee. Er gibt vor, der beste Weber der Welt zu sein. Tatsächlich wird er zum Kaiser vorgelassen. Dem eitlen Monarchen verspricht er, er werde für dessen Geburtstagsfest einzigartige und prächtige Kleider schneidern. Und das Besondere: Für jeden, der unverzeihlich dumm oder seines Amtes nicht würdig sei, würden diese Gewänder unsichtbar bleiben. Ein großartiger Coup, den Jacó mit Hilfe der Schneiderin umsetzt.

Wer mit einer Schulklasse wochentags einen Besuch plant, wendet sich an den Besucherservice des Theaters: 02151 805121.

Angebote für Kinder und Jugendliche in Krefeld

Angebote für Kinder und Jugendliche in Krefeld : Manga und Märchen im Werkhaus-Ferienprogramm

Gute Besucherzahlen in Emmerich machen Hoffnung

Gute Besucherzahlen in Emmerich machen Hoffnung : Das Stadttheater startet durch

Auch als bei Hofe erste Zweifel an Jacó und seinen Künsten aufkommen, kann der pfififige Schneider sie zerstreuen. Doch dann kommt der Tag der Wahrheit - für den Kaiser und für seine Bürgersleute.

Das 150 Jahre alte Märchen findet Winzen immer noch aktuell. „Weil Eitelkeit, Selbstüberschätzung, Unaufrichtigkeit, Verlogenheit und Intrigen auch heute noch bei hochgestellten Persönlichkeiten vorkommen, und das in diesem Märchen auf tolle und witzige Art erzählt wird“, sagt der Regisseur. „Auch das Happy End gefällt mir, weil man die Hoffnung und den Glauben an das Gute im Menschen nie aufgeben sollte.“

Mit dem „Sängerkrieg der Heidehasen“ hatte Winzen schon in der Vor-Corona-Zeit einen Weihanchtsmärchen-Publikumserfolg inszeniert. Musik spielt auch beim „Kaiser“ eine wichtige Rolle. Julia Klomfaß hat sie während der Proben komponiert. Als „Eine-Frau-Orchester“ wird sie live jede Vorstellung mit Musik begleiten. „Weil sie immer mit auf der Bühne ist, sieht sie alles, was gespielt wird und kann wie eine Geräuschemacherin Klänge und Töne, manchmal wie in einem Trickfilm, spontan hinzufügen. Das bereichert die Inszenierung sehr“, sagt Winzen.