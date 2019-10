Theater Krefeld : Einblicke in die Seele von Anne Frank

Vera Maria Schmidt spielt in der Inszenierung von „Das Tagebuch der Anne Frank“ alleine auf der Bühne, aber interagiert mit dem Publikum. Foto: Matthias Stutte

Krefeld Vera Maria Schmidt spielt das jüdische Mädchen, das sich vor den Nazis verstecken musste. Premiere ist am Dienstag, 22. Oktober.

Persönlich, humorvoll und zeitgenössisch, so soll die Inszenierung von „Das Tagebuch der Anne Frank“ in der Regie von Ulrich Cyran mit Vera Maria Schmidt sein, die bereits in Bad Vilbel und in Mönchengladbach aufgeführt wurde.

Am Dienstag, 22. Oktober, feiert die rund 70-minütige Bühnenfassung des Weltbestsellers ab 20 Uhr Premiere in der Fabrik Heeder. Das Besondere: Vera Maria Schmidt wird alleine auf der Bühne stehen. Zudem soll es so sein, „dass Vera nicht nur die historische Anne Frank verkörpert“, sagt Dramaturg Thomas Blockhaus, sondern vielmehr „wie wir sie aus dem Buch rausgelesen haben wie sie als Mensch war, mit ihrem Humor, ihrem jugendlichen Spirit, ihrer Lebhaftigkeit, ihrer Fantasie“, so Schmidt. Kein trauriges oder dramatische Stück erwartet den Zuschauer, wie es die Geschichte des Buches vermuten lassen würde, vielmehr soll es um die Befindlichkeit der Figur gehen, sie soll durch ihre Persönlichkeit „plastisch und sinnlich erfahrbar“ werden, sagt Blockhaus. So setzt sich das Mädchen auf der Bühne mit Themen wie Sexualität, Selbstfindung, Unabhängigkeit oder Selbstbestimmtheit auseinander. Themen, die viele Jugendlichen im Laufe des Erwachsenwerdens beschäftigen dürften.

Info Die Darstellerin: Vera Maria Schmidt Die 27-jährige Vera Maria Schmidt kommt aus Baden-Württemberg, wo sie eine Schauspielschule in Stuttgart besuchte. Sie geht bereits in ihre dritte Spielzeit am Theater Krefeld-Mönchengladbach und war in „Der Meister und Margarita“ oder „Die Räuber“ zu sehen. Die Matinee zum Stück findet am Sonntag, 20. Oktober, um 15 Uhr im Glasfoyer des Theaters statt. Dramaturg Thomas Blockhaus und Vera Maria Schmidt geben einen Einblick ins Stück.

Teil der Bühnenfassung sind auch mehrere musikalische Elemente, von Anne Franks Lieblingslied, das Heinz Rühmann gesungen hat, über Soundcollagen bis zum Elektroswing, ist alles dabei. Blockhaus erklärt: „Die Musik versucht das, was das Stück auch versucht: einen Brückenschlag zu heute.“ Schmidt spielt auf der Bühne Akkordeon, hat verschiedene Gesangseinlagen, hält dabei aber nicht lange Monologe, sondern interagiert mit dem Publikum, bezieht es mit ein, ganz so wie Anne im Buch ihre Briefe an Kitty richtet.

Die physische Nähe zum Publikum ermöglicht auch der Veranstaltungsort: die Fabrik Heeder. Der Eindruck, der durch das von Holzpaletten geprägte Bühnenbild entstehen soll, wird durch die vielen baulichen Begrenzungen im Raum zusätzlich verstärkt und durch die hohen Decken dennoch kontrastiert. Auch spielt Schmidt vor, hinter oder zwischen den verschlagartigen Palettenwänden, das abstrakte Bühnenbild biete dem Zuschauer „assoziativen Spielraum“ und rege zum Nachdenken an. Der Zuschauer müsse entscheiden, was außen und was innen ist. Das Bühnenkonzept sei ein Versuch, den Menschen Anne Frank näherzubringen und so auch einen persönlichen Zugang zu einem geschichtlichen Thema zu schaffen, das insbesondere junge Menschen anspricht. Mit der Menschlichkeit kommt auch ein weiterer Aspekt hinzu. „Wir wollen Anne nicht überhöhen, sie nicht als Heilige darstellen, sondern als normales Mädchen“, betont Schmidt.

Auch wenn versucht werde, viele Schulklassen anzusprechen, sei es keine Inszenierung, die sich rein an junge Menschen richte, sagt Blockhaus, sondern auch Erwachsenentheater.