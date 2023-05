Einladung ins Globe Theater Krefeld tritt beim Shakespeare-Festival auf

Die Krefelder Produktion wird an zwei Abenden im Globe an der Neusser Rennbahn gespielt: am Dienstag, 16., und Freitag, 19. Mai. Vorstellungsbeginn ist jeweils um 20 Uhr. „Anatomie Titus Fall of Rome“ handelt vom Untergang des Römischen Reichs im Kampf gegen die „Barbaren“. Heiner Müller hebt besonders den bei Shakespeare angedeuteten Nord-Süd-Konflikt hervor und untersucht die Anatomie der Shakespeareschen Vorlage. Bei Müller wie bei Shakespeare geht es um den Zusammenprall von Machtzentrum und Peripherie, von „Zivilisation“ und „Barbarei“ – mit dem Clou, dass von Beginn an sich die Frage stellt, wer hier was vertritt. Denn der siegreiche General Titus des zivilisierten Roms wird schon in der ersten Szene als mitleidloser Mörder vorgeführt.