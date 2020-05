Theater Krefeld : Schauspielerin Schmidt und Sänger Bruck am Telefon

Vera Maria Schmidt in einer Szene aus „Das Tagebuch der Anne Frank“ Foto: Matthias Stutte

Krefeld In der vorstellungefreien Zeit stellen sich Theatermenschen den Publikumsfragen am Telefon. In dieser Woche sind die Schauspielerin Vera Maria Schmidt und der Sänger Rafael Bruck am Draht.

(ped) Die Plaudereien mit den Theaterleuten nimmt das Publikum gerne an. Bei der telefonischen „Sprechstunde“ haben bereits Operndirektor Andreas Wendholz und Schauspieler Ronny Tomiska, Konzertdramaturgin Eva Ziegelhöfer und Tenor Markus Heinrich mit den Anrufern geplaudert. Die nächste Schicht haben Vera Maria Schmidt und Rafael Bruck. Wie arbeiten Schauspieler und Sänger eigentlich, wenn es keine Proben und Aufführungen gibt? Die Schauspielerin und der Bariton berichten aus ihrem besonderen Alltag in der Corona-Krise. Vera Maria Schmidt ist am Dienstag, 12. Mai, von 11 bis 13 Uhr erreichbar. Rafael Bruck sitzt am Mittwoch, 13. Mai, zwischen 15 und 17 Uhr am Telefon. Beide sind über die Telefonnummer 02151 805-164 zu erreichen. Weitere Sprechstunden sind in Planung.