Theater Krefeld Trauer um Bühnenbildner Roy Spahn

Spahn hatte Festanstellungen als Ausstattungsleiter in Göttingen und Neustrelitz und war er 2010 als freischaffender Ausstatter an vielen deutschsprachigen Bühnen tätig, zum Beispiel am Schauspielhaus Hamburg, an der Wiener Staatsoper, den Opernhäusern in Hamburg, Düsseldorf und Zürich, aber auch an internationalen Bühnen in Japan, Frankreich und Portugal.