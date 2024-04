Soiree im Theater Krefeld Rabenschwarzer Krimi - ein Probenbesuch beim „Herzerlfresser“

Von einem Schmalz-Stück zu reden, könnte auf die falsche Fährte führen. Denn das Stück „der herzerlfresser“, das am Samstag, 27. April, im Krefelder Theater Premiere hat, ist alles andere als schmalzig. Und Ferdinand Schmalz ist auch nur das Pseudonym des Autors, der 1985 in Graz als Matthias Schweiger geboren wurde und in Admont (Obersteiermark) aufgewachsen ist. Für sein erstes Theaterstück „am beispiel der butter“ erhielt er 2013 den Retzhofer Dramapreis und wurde zum Nachwuchsdramatiker des Jahres gewählt. Die konsequente Kleinschreibung seiner Stücktitel ist Methode. Und erfolgreich. Sein Stück „jedermann (stirbt)“ erlebte die Uraufführung am Burgtheater in Wien und bescherte ihm den Nestroy-Theaterpreis. Es gab weitere Texte, weitere Preise - unter anderem den Ingeborg-Bachmann-Preis und Nominierungen für den Deutschen Buchpreis und den Österreichischen Buchpreis.