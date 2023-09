Theater Krefeld Die neue Mannschaft des Jungen Theaters stellt sich vor

Die Mannschaft wird in jedem Jahr neu aufgestellt. Wer die Chance hat, beim Jungen Theater aufgenommen zu werden, bleibt nur für zwei Jahre. Der Turnus liegt so, dass in jeder Spielzeit ein Teil des Teams neu ist. Zusammen mit ihren Kolleginnen und Kollegen, die bereits ihre zweite Spielzeit am Theater Krefeld und Mönchengladbach absolvieren, stellen sich in einem Theater Extra am Dienstag, 3. Oktober, acht neue Mitglieder des Jungen Theaters mit Musik, Gesang, Tanz und im Interview vor: „hautnah und persönlich mit Sitzplätzen auf der Bühne in Krefeld“, teilt das Theater mit. Also wie im „On Stage“-Format.