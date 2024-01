Premieren in Krefeld Der Super-Januar im Theater

Wenn der Tenor den Heldentod gestorben ist oder die Sopranistin in tiefer Verzweiflung ihr Leben ausgehaucht hat, dann ist die Oper für gewöhnlich zu Ende. Was aber, wenn der Schluss der dramatischen Geschichte einen Silberstreif Mutmaßung zulässt? Was, wenn die Geschichte weitergeht?. Der Komponist Stefan Heucke hat sich viele Jahre lang Gedanken darüber gemacht, was am Ende von Verdis Oper „Aida“ mit Radames passiert, der lebendig eingemauert wird. Schließlich ist er nicht allein dem Tod geweiht. Seine Geliebte Aida hat sich in die Gruft geschlichen, um sein Schicksal zu teilen. Ein Paar im Ausnahmezustand. Wie sich das entwickelt, ist ab 13. Januar auf der Studiobühne in der Fabrik Heeder zu erleben: „Aida - Der fünfte Akt“.