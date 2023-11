Theater Krefeld Premierentermin für „Aida - Der fünfte 5. Akt“ ist geplatzt

Aida und Ramses singen das vielleicht schönste Liebesduett der Operngeschichte - in einer besonderen Situation. Sie werden am Ende von Verdis bekanntester Oper gemeinsam in einem Tempelgewölbe eingemauert, wo sie sterben werden. Aber was passiert, wenn der Vorhang gefalllen ist? Ist ihre Liebe stark genug, um es in der Enge des Kerkers miteinander auszuhalten - besonders mit dem sicheren Tod vor Augen? Das ist die Frage, die den Komponisten Stefan Heucke schon lange umgetrieben hat. Gemeinsam mit dem Librettisten Ralph Köhnen hat er für das Theater Krefeld und Mönchengladbach „Aida - Der fünfte Akt“ als Auftragswerk geschrieben.