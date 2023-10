Theater Krefeld Queen’s Last Night - ein Kultstück kehrt zurück

Die Musik der britischen Kultband Queen steht im Zentrum dieses musikalisch-szenischen Abends, den Frank Matthus und Jochen Kilian entwickelt haben. Der vielstimmige Livegesang des Ensembles wird von Jochen Kilian am Klavier begleitet. Für das Publikum ein Wiedersehen mit Anna Schäfer, die für Jannike Liebwerth übernimmt. Viele kennen die Schauspielerin und Sängerin aus Fernsehformaten wie „Bonusfamilie“, „Knallerfrauen“, „Tatort“ oder „Heiter bis tödlich“. Seit Jahren ist sie auch auf den Theater- und Kleinkunstbühnen von Berlin bis Bochum, von Hamburg bis Bern zuhause. Am Gemeinschaftstheater war sie in „Elvis liebt dich!“, „Anything Goes“, „Kleiner Mann, was nun?“, mit ihrem Solo-Programm „Der Mann in mir“ und mit ihrem Swing Klub auf dem Krefelder Theaterball zu erleben.