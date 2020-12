Theater Krefeld/Mönchengladbach : Theater hofft auf Spielstart im Januar

Mit der Premiere von Samuel Becketts „Endspiel“ endete die Vorstellungszeit in Krefeld. Im Januar soll das Stück nach Gladbach gehen. Foto: Matthias Stutte

Krefeld Der Theaterbetrieb läuft so, dass der Vorhang sich sofort öffnen kann, sobald die Lockdown-Regeln gelockert werden. Intendant Michael Grosse glaubt, dass es „wesentlich vor Mai“ losgeht. Alle hoffen auf einen früheren Termin. Jetzt präsentierte das Theater den Spielplan vom 1. Januar bis 4. Juli.

Von Petra Diederichs

Das Konzept des ersten Lockdowns hat sich bewährt: Am Theater wird mit voller Kraft geprobt – gerade so, als ob jede Premiere wie geplant auf die Bühne kommen könnte. „Unser Job besteht zum größten Teil aus Probenarbeit. Die Präsentation vor Publikum und das lebendige Feedback sind derzeit abgeschnitten und fehlen uns sehr“, sagt Michael Grosse. Doch sich in diesen aufführungsfreien Wochen und Monaten auf Streaming-Projekte zu konzentrieren, hält der Theaterintendant für schlichtweg falsch. Das Konzept, was möglich und denkbar ist im Standby vorzuhalten, um den Spielbetrieb ohne großen Planungsanlauf wieder zu starten, behält er bei. „Wir waren damit eines der ersten Häuser, die wieder eröffnet haben. Und wir gehören zu den wenigen, die keine Kurzarbeit haben.“ Es gehe nicht nur um künstlerische Formen (alles abzustreamen hält er für langweilig), sondern auch um soziale Verantwortung für die Beschäftigten und für die Wirkung, die das Theater in die beiden Städte Krefeld und Mönchengladbach hat.

Am Mittwoch haben Grosse und sein Team einen respektablen Spielplan vorgestellt, der unter Corona-Schutz-Auflagen entsteht und für den 1. Januar bis zum Spielzeitende am 4. Juli ausgelegt ist. Wann immer die Politik grünes Licht für die Bühnen gibt, sei man in Krefeld und Mönchengladbach parat. Und flexibel genug, um auf Entwicklungen zu reagieren. Acht Premieren allein im Schauspiel, darunter drei Uraufführungen, zwei neue Ballettproduktionen und sechs Premieren im Musiktheater, darunter zwei fürs Gemeinschaftstheater mit eigener Handlung versehene Stücke, sowie ein fein ausgeklügeltes Konzertprogramm sind geplant. Und es geht auch um ein Fußball-Jahrhundertereignis: den 7:3-Sieg des FC Bayer 05 Uerdingen gegen Dynamo Dresden – das „Wunder von der Grotenburg“.

Info Vorverkauf für Januar bis März startet jetzt Vorverkauf Ab sofort sind Karten für die Vorstellungen von Januar bis März im Vorverkauf zu haben. Reservierung an den Theaterkassen Krefeld, Tel. 02151 805-125, und Rheydt, Tel. 02166 6151-100. Kapazität Für Krefeld plant das Theater zurzeit mit 170 Plätzen, für Gladbach mit 190.

Musiktheater Die erste Premiere ist für den 31. Januar in Mönchengladbach geplant: „Carmen“. Kobie van Rensburg hat die Bizet-Oper mit Videoeinspielungen mit der Ballettcompagnie verbunden. In Krefeld wird er „The Plague (Die Seuche)“ über die Pest in London (1722) zeigen: Premiere am 20. Februar.

Weitere Premieren in Krefeld: „Meisterklasse“, eine musikalische Annäherung an die kompromisslosen Master Classes von Maria Callas (13. März) und „Don Pasquale“ in einer Orchesterfassung (3. April). In Mönchengladbach gibt es „Welttheater Mozart“ mit kaum bekannten Kompositionen des Salzburgers (10. April) und „Salon Pitzelsberger & Co.“, eine Opérette bouffe mit Musik von Jacques Offenbach und neuen Texten von Ulrich Proschka (22. Mai)

Ballett Chefchoreograf Robert North will das kreative Potenzial seiner Tänzer fördern, die unter den fehlenden Auftrittsmöglichkeiten besonders leiden. Deshalb dürfen sie choreografieren: In „Alles neu“ (Premiere am 27. Februar in Gladbach) zeigen Yoko Takahashi, Takashi Kondo und Marco Carlucci ihre Ideen, ergänzt durch Norths augenzwinkernde Choreografie über die Mühen, die Abstandsregeln beim Tanzen einzuhalten. Am 8. Mai heißt es in Krefeld „Während wir warten“: Alessandro Borghesani, Teresa Levrini sowie Francesco Rovea und Radoslaw Rusiecki zeigen ihre Interpretationen des Themas zu Musik von Vivaldi über Ennio Morricone bis Led Zeppelin. North lässt sich von Dvorak inspirieren und Amelia Seth geht in einem Film zur Musik von Peter Gabriel der Frage nach: Worauf warten wir?