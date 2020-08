Theater Krefeld : Helena Jackson macht Oper für Opernmuffel

Helena Jackson (25) leitete in England bereits eine Schauspieltruppe, die sogar beim Edinburgh Festival aufgetreten ist. Foto: Isabella Raupold (ikr)

Krefeld Die älteste Tochter des verstorbenen Generalmusikdirektors Graham Jackson fiebert ihrer ersten Regiearbeit entgegen: Die Corona-Revue „Alles maskiert – wir können ein Lied davon singen“ hat am 20. September Premiere im Rheydter Haus und kommt am 11. Oktober nach Krefeld.

Im Juli dieses Jahres war es bereits acht Jahre her, dass Graham Jackson, langjähriger Generalmusikdirektor am Gemeinschaftstheater, nach schwerer Krankheit viel zu früh verstarb. Seine Frau Adrienne und die beiden jüngsten Kinder gingen nach England zurück – was für die Kinder äußerst bitter war, denn sie gingen hier zur Schule und mussten sich nun von ihren Freunden trennen. Oliver, der älteste Sohn, studierte zu dieser Zeit bereits, und Helena, die älteste Tochter, war ein Jahr vor dem Tod des Vaters nach Cambridge zurückgekehrt, um ihr Abitur in England zu machen. Denn so konnte sie leichter einen Studienplatz für englische Literatur bekommen. Das gelang ihr an der Universität Oxford – dort blieb sie bis zu ihrem Bachelor-Examen.

Enthusiastisch erzählt die vor Ideen nur so sprühende, inzwischen 25-Jährige von ihrer drei Jahre währenden Arbeit als freie Regisseurin in ihrer Heimat. Sie hatte eine eigene Schauspieltruppe, in der auch körperlich Behinderte mitwirkten und mit der sie sogar beim jährlich in Edinburgh stattfindenden großen Festival auftreten durfte. Außerdem inszenierte sie, deren Herz für unkonventionelle Projekte schlägt, von ihr und ihren Mitstreitern verfasste Kurzfassungen von Opern – „ für Leute, die eigentlich keine Opern mögen“. Beispielsweise „La Bohème“ oder „La Traviata“ – jeweils mit nur vier bis höchstens fünf Sängern und drei Instrumentalisten.

Info Abitur in Cambridge, Studium in Oxford Helena Jackson, 1995 in Bristol geboren. – Abitur in Cambridge, Studium der englischen Literatur mit Bachelor-Abschluss an der Universität Oxford. Drei Jahre lang in England freie Regisseurin (Oper und Schauspiel). Seit 2018 am Theater Krefeld und Mönchengladbach – zunächst als Regieassistentin. Erste eigene Regiearbeit: Corona-Revue – „Alle maskiert – Wir können ein Lied davon singen“. Premiere: Sonntag, 20.September, 19.30 Uhr Theater Mönchengladbach; die Krefeld-Premiere ist für den 11. Oktober geplant.

Durch die immer noch bestehenden Kontakte zum Niederrhein und vor allem zum Theater Krefeld/Mönchengladbach wurde Helena im Jahre 2018 angeboten, Regieassistenzen am hiesigen Haus zu übernehmen. Sie griff zu und begann mit dem Publikumsrenner „Let‘s Stop Brexit“, darauf folgten „Räuber Hotzenplotz“ und „Orpheus in der Unterwelt“. Das alles verlief für sie so erfolgreich, dass die Theaterleitung ihr einen Festvertrag anbot.

Dieses verlockende Angebot wollte Helena Jackson nicht ausschlagen, und vor allem angesichts der augenblicklichen Situation ist sie sehr glücklich darüber. „Die Arbeit an der Corona-Revue – „Alle maskiert – wir können ein Lied davon singen“ ist die reine Freude“, berichtet die junge Regisseurin. „Das Team ist identisch mit dem von ‚Brexit‘: Das Buch und die Gesangstexte hat Ulrich Proschka verfasst – die Sänger Debra Hays, Gabriela Kuhn, Markus Heinrich und Matthias Wippich sind auch hier wieder die Protagonisten. Lediglich das Kammerorchester musste Coronabedingt gestrichen werden, dafür ist Michael Preiser, der immer wieder zündende inszenatorische Ideen einbringt, als musikalischer Begleiter am Flügel dabei.

Das musikalische Spektrum der Revue reicht von Johann Strauß über Offenbach, Mozart und Sullivan bis zu Hollaender und darüber hinaus.“